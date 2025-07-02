الغربية ـ مروة شاهين:

قدّم موقع مصراوي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بثًا مباشرًا من أمام مسجد الحرايري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، استعدادًا لتشييع جثمان المطرب الشعبي أحمد عامر، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وتوافد عدد من نجوم الفن الشعبي، من بينهم رضا البحراوي، ومحمود الليثي، وحمو بيكا، وشحتة كاريكا، للمشاركة في مراسم الجنازة، التي تبدأ عقب صلاة الظهر من مسجد الحرايري، حيث يوارى جثمان الراحل الثرى في مقابر الأسرة بمسقط رأسه.

وكان الفنان الراحل قد شعر بوعكة صحية شديدة أثناء عودته من إحياء حفل بمدينة المنصورة، ليتم نقله إلى أحد مستشفيات المحلة، إلا أنه فارق الحياة بعد ساعات قليلة، وقبل وفاته، نشر منشورًا على حسابه الرسمي عبر "فيسبوك" يعتذر فيه عن الأعمال الفنية المقبلة نظرًا لحالته الصحية، مطالبًا جمهوره بالدعاء له، الأمر الذي ضاعف من صدمة محبيه بعد إعلان وفاته.