بورسعيد - طارق الرفاعي:

علق الدكتور محمد إسماعيل حسن، رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على ما تم تداوله بشأن حالة البحر المتوسط.

تزامن هذا مع ظهور عدد من المنشورات والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط، الأمر الذى تسبب فى لغط كبير بين المواطنين، أثار بعض المخاوف من أنشطة بحرية قد تفوق المعدلات الطبيعية خلال فصل الصيف.

وأشار حسن، في منشور له على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إلى أن الإجراءات الاحترازية المتمثلة في تعليمات الأمن والسلامة في المناطق الشاطئية واجبة خصوصا بعد حدوث أى أنشطة بركانية أو زلزالية في البحر.

وأضاف: "أن المواقع العلمية التابعة لمراكز الأرصاد البحرية ومراكز رصد وتتبع هذه الانشطة البركانية والزلزالية العالمية بالبحر المتوسط والعالم، تفيد بحدوث أنشطة بركانية وزلزالية خفيفة جنوب البحر المتوسط في مناطق جنوب اليونان وايطاليا، وما يتبعها من حدوث اضطرابات بحرية تتمثل في ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، ومما نلحظه من تأثرنا أيضا بالتغيرات المناخية العالمية وحدوث اضطرابات جوية: ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة، الأمطار، وشدة الرياح على غير المعتاد فى مصر".

وشدد على أنه بناء على ما سبق فإن احتمالية تغيير نظم المد والجذر أو حدوث تيارات أو دوامات بحرية أو إرتفاع الأمواج وتغير شدتها واتجاهاتها وسرعتها، تعتبر واردة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر واتباع تعليمات الأمن والسلامة والحد من الأنشطة البحرية والصيد أو نزول البحر، والإبقاء على استمرار التواصل مع مراكز الإنذار المبكر والأرصاد الجوية والبحرية بمصر وبلاد حوض البحر المتوسط.

وأكد أنه يجب الإشارة إلى أن هذه ظواهر طبيعية جدًا وتحدث كثيرًا في المناطق الشاطئية، وتحدث مرتين أو أكثر سنويًا، مختتمًا حديثه :"لا داعي لنشر القلق والذعر بين الناس، ولكن يجب توخي الحيطة والحذر من توابعها".