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البحراوي والليثي وحمو بيكا فى انتظار جثمان أحمد عامر فى سمنود

10:15 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

أحمد عامر

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محافظات - مصراوي:

وصل عدد من نجوم الوسط الفني، يتقدمهم الفنانون رضا البحراوي، محمود الليثي، حمو بيكا، وشحتة كاريكا، إلى مطرب المهرجانات الراحل أحمد عامر بمدينة سمنود في محافظة الغربية.

جاء حضورهم للمشاركة في تشييع الجنازة التي ستقام عقب صلاة الظهر، حيث تقرر دفن الفنان الراحل في سمنود.

وكان أحمد عامر، رحل عن عالمنا صباح الأربعاء، إثر أزمة صحية مفاجئة أودت بحياته، وقبل ساعات من إعلان وفاته، نشر مطرب المهرجات على صفحته الرسمية بفيسبوك اعتذاره عن عدم المشاركة في أي أعمال فنية قريبا بسبب ظروفه الصحية، دون تفاصيل محددة.

ونعى عدد من نجوم الغناء الفقيد، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الذى أشار إلى أن عامر كان يتمتع بصوت شعبى مميز.

يذكر أنه على مدار رحلته القصيرة فى عالم الغناء، قدم العديد من الأغنيات التي لاقت انتشارًا واسعًا، من بيها :خلاص مبقتش محتاجلك وصحبه بمليون وش وانا يبني مشرف نفسي، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.

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أحمد عامر وفاة أحمد عامر رضا البحراوي محمود الليثي حمو بيكا شحتة كاريكا
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