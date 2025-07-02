الحزن يخيّم على سمنود بعد وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

الغربية – مروة شاهين:

سادت حالة من الحزن الشديد مدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عقب وفاة المطرب الشعبي الشاب أحمد عامر، الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المحلة الكبرى، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.

وكان الفنان الراحل قد شعر بوعكة صحية حادة عقب عودته من إحياء حفل بمدينة المنصورة، ليتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل.

وقبل وفاته بساعات، نشر أحمد عامر منشورًا على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" يعتذر فيه عن الأعمال الفنية القادمة بسبب حالته الصحية، طالبًا من جمهوره الدعاء له بالشفاء، مما ضاعف من صدمة محبيه بعد إعلان نبأ الوفاة.

وجرى نقل جثمان الراحل إلى مسقط رأسه في مدينة سمنود، حيث ستشُيع جنازته عقب صلاة الظهر بمقابر العائلة، وسط حضور جماهيري واسع وتوافد عدد من نجوم الأغنية الشعبية، أبرزهم رضا البحراوي، ومحمود الليثي، وحمو بيكا، وشحتة كاريكا، للمشاركة في مراسم التشييع.

ويُعد أحمد عامر من أبرز الأصوات الصاعدة في ساحة المهرجانات الشعبية، وحقق شهرة لافتة من خلال عدد من الأعمال التي حصدت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، نعى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، المطرب الراحل، مؤكدًا أنه كان يتمتع بصوت شعبي أصيل، وأن ذكراه ستبقى خالدة في قلوب محبيه.