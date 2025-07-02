المنيا- جمال محمد:

قام الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا يرافقة الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بزيارة مفاجئة لمستشفى النساء والأطفال، والكبد والجهاز الهضمي الجامعيين، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استجابة لنداء أطلقته والدة طفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حالة أبنها المرضية.

واستمع رئيس الجامعة خلال الزيارة إلى شكوى والدة الطفل بنفسه، واطمأن على تلقي الطفل كامل الرعاية الطبية من الأطقم الطبية والتمريضية.

وخلال الزيارة تابع رئيس الجامعة التزام الأطقم الطبية بمواقعهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، وتوافر المستلزمات الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة، كما اطمئن على تكثيف تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، مشيدا بالجهود المبذولة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

وقرر رئيس الجامعة صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ لانتظامهم في العمل وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى، وإحالة المقصرين في أداء واجبهم المهني خلال فترات العمل إلى التحقيق.

وعبرت والدة الطفل عن بالغ تقديرها لهذه اللفتة الطيبة والاستجابة السريعة، موجهة الشكر لكل من ساهم في الاهتمام بحالة طفلها.

وكانت إحدى السيدات قد أطلقت استغاثة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول سوء الخدمة المقدمة لطفلها داخل مستشفى النساء والولادة الجامعي " قسم الأطفال"، وسط غياب الأطقم الطبية.

وناشدت محافظ المنيا بالتدخل، إلا أن رئيس الجامعة توجه سريعاً لمحل الشكوى وفحصها، ووجه بتوفير كافة الاحتياجات للمريض وجميع المرضى، وعدم التقصير مع أي مواطن.