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الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات الشيوخ في مستشفى الفيوم- صور

03:36 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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    الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ
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    الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ
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الفيوم- حسين فتحى:

شهد مستشفى الفيوم العام، توافد مرشحو القائمة الوطنية عن محافظة الفيوم.

واستقبل الدكتور محمد عبد الله مدير المستشفى، كلا من: الدكتورة منى الخشاب مرشح القائمة عن حزب مستقبل وطن، والمهندس عمرو أبو السعود مرشح القائمة عن نفس الحزب، والمرشح حاتم المليجي عن حزب مستقبل وطن.

كما استقبل مدير المستشفى المرشح الحسينى مصطفى محمد مرشح حزب حماة الوطن، والمرشح عصام الرتمى عن حزب الجبهة الوطنية، والمرشح وليد هويدى عن حزب الشعب الجمهورى.

وقال الدكتور عبد الله، إنه جرى سحب عينات دم من المرشحين، بالإضافة إلى القيام بالكشف الطبى على القلب والبطن وذلك لاستكمال أوراق ترشيحهم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أمس الثلاثاء عن بدء إجراءات الكشف الطبي على أن تبدأ إجراءات قبول اوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ ابتداء من السبت المقبل.

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