

كتب- محمد فتحي:

حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التحرك بشكل عاجل وسريع إلى موقع حادث حفار البترول الغارق "آدم مارين 12" بمنطقة جبل الزيت بمدينة رأس غارب، مساء الثلاثاء، لمتابعة جهود وعملية إنقاذ المواطنين.

استقبل محافظ البحر الأحمر الناجيين من الحادث فور إنقاذهم ووصولهم إلى الشاطئ، إذ أجرى معهم بعض الأحاديث الودية للاطمئنان على صحتهم.

كما حرص المحافظ على استقبال بعض الحالات التي جرى نقلها بشكل عاجل، عبر طائرتين إلى مطار الجونة، لسرعة تقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم داخل مستشفى الجونة بمدينة الغردقة، إذ تتطلب حالتهم سرعة إجراء الفحوصات اللازمة والرعاية.

واطمأن المحافظ على حالتهم الصحية، موضحا أنه جرى تحريك 22 مصابا لمستشفى الجونة الخاص عبارة عن: "4 مصابين عن طريق الطيران- و18 مصابا عن سيارات الإسعاف".

وأعلن المحافظ، أن عدد من كانوا على متن الحفار 30 شخصا، جرى إنقاذ 22 أحياء، وانتشال 4 جثامين، ويتبقى 4 آخرين مفقودين يجري البحث عنهم، إذ تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن البداية كانت عندما ورد بلاغا لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، يتضمن إغاثة من بارج بحري عبارة عن قاطرة بحرية لنقل المعدات والأفراد والأجهزة المتخصصة للعمل في الحفر داخل البحر بمنطقة جبل الزيت برأس غارب.

وأشار إلى أنه على الفور تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة، التي أصدرت تعليماتها بسرعة تحرك قطعة بحرية من إحدى القواعد بالبحر الأحمر وكان التحرك سريعا، ما ساهم في إنقاذ معظم المواطنين، إذ وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المعنية على سرعة التحرك واحترافية التعامل مع الأزمة.

أوضح المحافظ، أنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والدفع بعدد 20 سيارة إسعاف لموقع البلاغ لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمواطنين فور إنقاذهم، لافتا إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجونة الخاص، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحرص المحافظ على زيارة الناجيين في المستشفى والاستماع إليهم، مشدد على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لهم.

وأشار إلى أنه جرى نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.