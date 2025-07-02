شاب يعاني اضطرابًا نفسيًا يقتل والده طعنًا بدكرنس في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية جريمة مأساوية، إذ أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية على قتل والده المسن باستخدام سكين، حيث سدد له عدة طعنات نافذة في البطن والصدر داخل منزل الأسرة، قبل أن يتم ضبطه ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع مسجد المحطة بمدينة دكرنس، بوقوع جريمة قتل نفذها أحد الأشخاص تجاه والده.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص مقتل "محمد محمد عيد السميع" (63 عامًا)، إثر إصابته بعدة طعنات في الصدر والبطن، واتضح أن مرتكب الجريمة هو نجله "أحمد" (30 عامًا)، الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويتابع العلاج لدى عدد من الأطباء المتخصصين، وجرى ضبطه في حالة من الهذيان وعدم الإدراك.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.