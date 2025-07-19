أسيوط - محمود عجمي:

شيّع أهالي قرية نزلة عطية التابعة لقرية العقال البحري بمركز البداري بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، جثماني الطفلتين "آية" و"سماء" اللتين لقيتا مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل قبل أربعة أيام، فيما تواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثمان شقيقتهما الثالثة "إسراء".

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بغرق ثلاث شقيقات في نهر النيل، وذلك بالقرب من قرية نزلة عطية التابعة للعقال البحري.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الطفلات الثلاث: "آية أيمن محمد" (11 عامًا)، و"إسراء أيمن محمد" (9 أعوام)، و"سماء أيمن محمد" (7 أعوام)، سقطن في مياه النيل أثناء قيامهن بغسل أيديهن بعد الانتهاء من العمل في الأرض الزراعية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثماني "آية" و"سماء" بعد يومين من البحث، فيما لا تزال أعمال البحث جارية للعثور على جثمان "إسراء".

وفي تصريحات مؤثرة، قال والد الطفلات الثلاث، أيمن محمد حسن، إن الحادث يتكرر سنويًا في نفس المكان والتوقيت، مشيرًا إلى اعتقاده بوجود "جن" يسكن المنطقة، وأن مياه النيل هناك "تحمل شيئًا غريبًا". وأضاف أن بناته كن يساعدنه يوميًا في حصاد محصول الجراو، وأنه كان خارج المنزل وقت وقوع الحادث، حيث توجهن إلى النهر لغسل أيديهن من الطين، فانزلقت قدم "إسراء"، وحاولت "آية" إنقاذها، ثم لحقت بهن "سماء" بدافع الحب والخوف، ما أدى إلى غرقهن جميعًا.

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