الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM ZEPHYR، وذلك عقب عبورها قناة السويس ضمن رحلتها إلى الميناء.

وتُعد السفينة "ZEPHYR" واحدة من أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم، حيث يبلغ طولها 366 مترًا، وعرضها 51 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 53 قدمًا، وتبلغ حمولتها الكلية نحو 164 ألف طن.

وتتميز السفينة العملاقة بسعة استيعابية تقارب 11,800 حاوية مكافئة، ما يجعل من استقبالها إنجازًا لوجستيًا يعكس تطور الميناء وقدرته على التعامل مع الجيل الأحدث من السفن العملاقة.

وأتمّت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جميع إجراءات القطر والإرشاد وفقًا لأعلى معايير السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية، حيث رست السفينة بنجاح على رصيف رقم 27، في عملية جسّدت تكامل عناصر المنظومة التشغيلية بالميناء.

وأشرف اللواء بحري إيهاب محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على دعم عمليات القطر والإرشاد، مع مراقبة دقيقة لعملية الرسو عبر المنظومات التقنية المتطورة ببرج الإرشاد، ما أسهم في إنجاز العملية بسلاسة وفي وقت قياسي.