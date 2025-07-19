صبي يقود دراجة نارية في سباق متهور ينهي حياة مدير مدرسة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ رجل أنفاسه الأخيرة أثناء عبوره الطريق بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إثر اصطدامه بدراجة نارية مُسرعة كان يقودها صبي ضمن سباق متهور مع آخرين.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمصرع "محمد.ص.م.ع" مدير مدرسة الشهيد اللواء إبراهيم عبد المعبود الثانوية، بعد تعرضه لحادث على طريق قرية طه شبرا إثر اصطدامه بدراجة نارية مُسرعة.

وألقت قوات الأمن القبض على الشاب وأودعته بقسم شرطة قويسنا، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحادث، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.