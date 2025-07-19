الشرقية- ياسمين عزت:

"سجدت على الأرض حمدًا لله بعدما رأيت بيان وزارة الداخلية الذي أعلن فيه تفاصيل القبض على المتهمين الذين حاولوا النصب عليّ والاستيلاء على بضاعتي".. بهذه الكلمات بدأت "أم آية"، بائعة الطيور من الشرقية، حديثها لـ"مصراوي"، راوية تفاصيل محاولة النصب التي تعرضت لها بمبلغ 100 ألف جنيه، وكيف تحولت فرحتها بالرزق الوفير إلى كابوس انتهى باستغاثة على السوشيال ميديا، ثم تدخل سريع من وزارة الداخلية أعاد لها حقها واعتبارها.

بصوت يملؤه الرضا والحمد، قالت "أم آية": "كنت مبسوطة إن ربنا نصرني على الناس اللي ظلمتني. اتظلمت جامد واتقال في حقي كتير إني نصابة وكذابة وببحث عن الشهرة، لكن المظلوم لا ييأس لأن ربنا معاه".

وأضافت: "مكنتش بنام لمدة 10 أيام بسبب عدم تصديق الناس، وكأن الدنيا بتعاديني، بس بشكر وزارة الداخلية إنها ردت اعتباري".

تفاصيل "أوردر" 100 ألف جنيه

تروي "أم آية" تفاصيل الواقعة التي بدأت يوم 5 يوليو الماضي، عندما تواصل معها شخص ادعى أنه "تبَع شخصية مشهورة في القاهرة، مستشار معروف"، وطلب منها كمية كبيرة من الطيور واللحوم بقيمة 100 ألف جنيه.

شمل الطلب 40 جوز حمام كبير، 16 ذكر بط وزن الواحد 5 كيلو، 20 جوز فراخ بلدي، 20 جوز فراخ بيضاء، 72 ورك، 40 صدر، 6 جواز أرانب، 15 بانيه، 15 شيش، و15 شاورما.

لم تتفاجأ "أم آية" من الكمية، قائلة: "في زباين بتطلب مني كميات كبيرة زي دي"، ونظرًا لضخامة الطلب وتنوعه، استعانت بجزار وبائع حمام لتجهيز البضاعة، وتضيف: "كلنا كنا مبسوطين بالرزق اللي جاي وفرحانين".

مطاردة مثيرة يوم التسليم

في يوم التسليم، استعجلها المتهم، ورفض انتظارها لشراء الثلج لحماية البضاعة من الحرارة، مدعيًا أنه سيأخذها إلى الفندق ويبردها فورًا، وأبلغها أنه سيرسل "أمين شرطة" لاستلام البضاعة.

تستعيد "أم آية" لحظات التوتر قائلة: "وصلت القاهرة عند دائري السلام، قلت لسواق التأكسي اللى جاي معايا من الشرقية، قلبي بيوجعني، كنت حاسة إن فيه حاجة هتحصلي. السواق قال لي: 'اللي يتخاف منه ما يجيش أحسن منه'".

بعد أن نقل المتهم البضاعة إلى سيارة نصف نقل طلب من "بائعة الطيور" الانتظار في الشارع إلى أن يأتي لها "سيادة اللواء" (الشخصية المزيفة) ولكنها رفضت وأصرت على السير خلفة بسيارة التاكسي حتى تحصل على "فلوس البضاعة"، فبدأ المتهم في القيادة بسرعة، وتروي "أم آية" لحظات الإلهام التي قادتها لتوثيق الواقعة: "مشيت وراه بالتاكسي، حسيت إنه بيجري، فربنا ألهمني إني أصور العربية وهي بتاخد الحاجة. ولما جرى عملت فيديو وهو بيجري".

حاولت إيقافه وركوب السيارة، لكنه رفض، وقبل أن تنزل من صندوق السيارة، قادها بسرعة وسحلها، مما تسبب في إصابتها.

بمساعدة سائق التاكسي ومواطن آخر، طاردت "أم آية" المتهم وتمكنت من استعادة البضاعة، نزلت الفيديو وهي تبكي في محطة وقود المعادي، وصورت البضاعة وهي تستغيث بالناس لمساعدتها في بيع ما تبقى أو تخزينة فى ثلاجات، بعد أن تلف نصف اللحوم بسبب الحرارة.

بلاغات وتدخل حاسم من الداخلية

في اليوم التالي، قدمت "أم آية" بلاغًا لمباحث الإنترنت، ثم حررت محضرين، أحدهما في القاهرة، وأكدت: "الضابط صدقني لما شاف الكاميرات، وفي الأول لم يكونوا مصدقين، ولكن تم ضبط المتهمين في نفس اليوم".

ووجهت التحية لرجال الداخلية قائلة: "بشكر وزارة الداخلية إنها ردت اعتباري".

بيان وزارة الداخلية

كانت وزارة الداخلية، أصدرت بيانًا كشفت فيه ملابسات مقطع الفيديو المتداول، مؤكدة أنه بتاريخ 14 يوليو، تبلغ لقسم شرطة المعادي بالقاهرة من مالكة محل طيور مقيمة بمحافظة الشرقية، بتضررها من شخصين حاولا النصب والاحتيال عليها وإيهامها بشراء بعض الطيور واللحوم منها بغرض بيعها لأحد الفنادق.

وبالفحص، تبين أن المتهمين حاولا الفرار دون سداد قيمة البضاعة بعد نقلها من سيارة السيدة لسيارة نقل أخرى، لكنها لاحقتهما واستردت الحمولة، لتكتشف لاحقًا تلفها لارتفاع درجات الحرارة.

أعلنت الداخلية أنه تم تحديد وضبط المتهمين، وهما (جزار "له معلومات جنائية"، وسائق - مقيمان بالقاهرة) وبمواجهتهما، أقر الأول بارتكاب الواقعة بقصد النصب على المجني عليها والاستيلاء على البضائع دون سداد قيمتها، بينما نفى الثاني علمه بقصد الأول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.