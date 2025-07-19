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مصدر: المنوفية تستعد لإغلاق الكوبري العلوي بالباجور لاستكمال الصيانة

07:29 م السبت 19 يوليه 2025

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المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي"، اليوم السبت، عن استعدادات مكثفة من ديوان عام محافظة المنوفية لإغلاق الكوبري العلوي بمدينة الباجور، الاتجاه القادم من مدينة شبين الكوم باتجاه مدينة منوف، وذلك لاستكمال آخر مراحل صيانة الكوبري.

كما يستعد "مرور المنوفية" لتجهيز خطة بديلة لاتجاه السيارات الواردة من شبين الكوم، والتي من المرجح أن تسلك طريق المشروع مرورًا بشارع بنها، فيما يستمر العمل بالاتجاه العكسي "أشمون- شبين الكوم".

وكانت محافظة المنوفية، أعلنت إغلاق الكوبري العلوي رسميًا يوم 13 يناير من العام 2023، وظل العمل به على مراحل حتى يومنا.

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المنوفية اغلاق كوبري الباجور
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