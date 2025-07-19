غلق 3 أكاديميات تدريب بدون ترخيص في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت محافظة بني سويف حملة مكبرة برئاسة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة على عدد من المنشآت لمواجهة كافة صور الغش، ومتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين

وتمكنت الحملة التي شارك فيها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، من الغلق الإداري لثلاث أكاديميات مهنية تنظم دورات تدريبية بدون ترخيص.

كما شملت الحملة مراجعة الموقف القانوني والفني لتلك الأكاديميات التي تمارس التدريب في مجالات مرتبطة بالقطاع الصحي، حيث تبين عدم حصولها على التراخيص اللازمة، إضافة إلى إصدار شهادات غير معترف بها رسميًا، ما قد يؤدي إلى تضليل المتدربين وضياع فرصهم في الحصول على وظائف معتمدة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.