تفاصيل تطوير منظومة الإطفاء والتأمين بجامعة أسوان لمواجهة الحرائق

أسوان - إيهاب عمران:

تكثف جامعة أسوان جهودها لتعزيز منظومة الإطفاء والتأمين داخل كلياتها ومبانيها المختلفة، بما يتواكب مع أعلى معايير السلامة المهنية والاستعداد للطوارئ.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تولي ملف السلامة المهنية أولوية قصوى مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الإطفاء والإنذار المبكر يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحديث البنية التحتية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وأوضح "نصرت" أن الجامعة تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تتضمن تركيب أجهزة إنذار حديثة، وتوفير طفايات حريق متعددة الاستخدام، مع إعداد خطط إخلاء فعالة وتنفيذ تدريبات دورية للعاملين والطلاب لرفع كفاءة التعامل مع المواقف الطارئة باحترافية وسرعة استجابة.

وقام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت بجولة ميدانية لتفقد عدد من منشآت الجامعة، منها المبنى الإداري الرئيسي بالحرم الجامعي بصحاري، وكلية الزراعة، وكلية العلوم، وكلية الخدمة الاجتماعية.

وخلال الجولة، تم الوقوف على مدى جاهزية نظم التأمين وكفاءة معدات الإطفاء، إلى جانب مراجعة أجهزة الإنذار الحراري والدخاني، والتأكد من عملها بكفاءة، مع رصد الاحتياجات الفنية لاستكمال عملية التطوير.