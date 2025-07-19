حملة موسعة بأسوان.. غلق 32 منشأة ورفع 141 إشغالات متنوعة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:



تواصل محافظة أسوان حملاتها الموسعة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، حيث أسفرت حملة مكبرة بمدينة أسوان عن غلق وتشميع 32 محلًا ومقهى مخالفًا، ورفع 141 حالة إشغال متنوع، في إطار جهود المحافظة لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

قاد الحملة كل من: المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، وبمشاركة مسؤولي الوحدة المحلية وشرطة المرافق.

وشملت الحملة مناطق المحمودية، وشارع صلاح الدين، والسوق السياحي القديم، وشرق البندر، وميدان المحطة، إضافة إلى الشوارع الجانبية وسط المدينة، حيث جرى التعامل مع الإشغالات الفورية والمخالفات القانونية من المحال والمقاهي التي تسببت في تعطيل حركة المواطنين.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة دون تهاون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة التصدي الحاسم لكافة مظاهر العشوائية والتعديات، وتحقيق بيئة حضارية تتناسب مع مكانة أسوان السياحية والثقافية.