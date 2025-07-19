ضبط 20 سائقًا يتعاطون المخدرات في حملة مفاجئة بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

نفّذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لمجلس الوزراء، حملة مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين بمحافظة أسوان، أسفرت عن ضبط 20 سائقًا ثبت تعاطيهم لمواد مخدرة.

وقالت الدكتورة ولاء سعد عرفة، منسقة الصندوق بأسوان: "إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف جهود مكافحة تعاطي المخدرات ضمن المحور الأول للمبادرة الوطنية "أسوان بلا إدمان".

وشملت الحملة الأكمنة المرورية ونقاط التفتيش المتحركة، بالإضافة إلى حملات داخل عدد من المؤسسات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت "عرفة"، أنه تم إجراء التحاليل الطبية لـ202 سائقًا من سائقي المركبات الثقيلة وسيارات السرفيس، وجاءت نتائج التحليل إيجابية لـ20 منهم، حيث تبين تعاطيهم مواد مخدرة من بينها الحشيش والترامادول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكدت استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ لضبط متعاطي المواد المخدرة، في إطار خطة شاملة لحماية الأرواح والحد من الحوادث المرتبطة بتعاطي المخدرات أثناء القيادة.