الدقهلية - رامي محمود:



استهل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أولى مهامه الرسمية بعد عودته من زيارة عمل إلى دولة رومانيا، بجولة ميدانية موسعة في شوارع مدينة المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات والوقوف على حالة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ خلال الجولة على تفقد عدد من الشوارع الحيوية والميادين الرئيسية، موجّهًا مسؤولي الأحياء بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى للمواطنين على الفور، مشددًا على ضرورة استمرار حملات رفع القمامة والإشغالات وتكثيف جهود التجميل والتطوير الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التفاعل المباشر مع المواطنين، والعمل على تحسين جودة الحياة داخل المدن، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لأداء الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققتها المحافظة في قطاعات الطرق والنظافة والتجميل، مشددًا على أن مدينة المنصورة ستكون نموذجًا يحتذى به في الانضباط والمظهر الحضاري.







