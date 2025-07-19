خلاف مالي ينتهي بجريمة.. شاب يقتل صديقه في الخصوص بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد صديقه، إثر خلاف مالي تطور إلى مشاجرة انتهت بجريمة مأساوية.

كانت البداية ببلاغ تلقاه اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول داخل شقته في منطقة البلوكات بدائرة قسم شرطة الخصوص.



وانتقل فريق من رجال المباحث بقيادة المقدم أحمد عبدالجليل، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الحادث.

وتبين بالفحص والمعاينة، أن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربة قوية على الرأس باستخدام "حديدة"، وجهها له صديقه المتهم ويدعى "أحمد. ع"، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة عنيفة بسبب خلافات مالية.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه كان يعمل على تجهيز شقة الزوجية في ذات المنطقة، فيما تربطه علاقة صداقة قديمة بالمتهم، قبل أن تتحول تلك العلاقة إلى نهاية مأساوية.

تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، الذي أقر بجريمته خلال التحقيقات، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة بدقة.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود وأسرة المجني عليه، وسط حالة من الصدمة والحزن سيطرت على أهالي المنطقة.





