"نقلة طبية في سوهاج".. افتتاح وحدة رنين مغناطيسي بتقنيات حديثة (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهدت مستشفى سوهاج الجامعي اليوم افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي في شكلها الجديد، بعد الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير الشامل، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون جنيه، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز دقة وكفاءة خدمات التصوير الطبي بالمستشفى.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج: "إن الجهاز الجديد يمثل طفرة في التشخيص الطبي، بعد تطوير الجهاز القديم الذي يعود لعام 2009 وتزويده بأحدث التقنيات المتقدمة، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار خطة الجامعة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير بيئة طبية تواكب المعايير العالمية."

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتحديث البنية التحتية للمستشفيات الجامعية وتزويدها بأحدث الأجهزة، مشيرًا إلى أن الوحدة الجديدة ستُحدث نقلة في تقديم خدمات الأشعة للمرضى بدقة وسرعة أكبر.

وأوضح الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة تستقبل نحو 30 حالة يوميًا وتعمل خمسة أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، لتغطي مختلف التخصصات الطبية.

وأكد الدكتور محمد زاكي، رئيس قسم الأشعة، أن التحديث شمل إمكانية إجراء جميع أنواع الفحوص الدقيقة على المخ والعمود الفقري والمفاصل والصدر وكافة أجزاء الجسم، ما يسهم في تسريع وتيرة التشخيص وتحسين دقة العلاج.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من قيادات الجامعة والمستشفى، من بينهم الدكتور عمرو الشريف نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد حسن القوصي مدير وحدة الرنين المغناطيسي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء.