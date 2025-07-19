السيطرة على حريق داخل مصنع قطن بقرية الراهبين بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع قطن بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية، بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل مصنع قطن بجوار محطة السكة الحديد بقرية الراهبين، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وبالفحص تبين أن المصنع ملك كل من المواطن عماد النحاس والمواطن أحمد سمير، ومقام على مساحة تقدر بنحو 600 متر مربع، ومكون من دور أرضي فقط وسقف معدني (صاج). وتمت السيطرة الكاملة على الحريق، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.