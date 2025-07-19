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"ممر شرفي وتورتة".. مشاهد مؤثرة من احتفال قرية "كفتة" بانتقاله لإنبي (صور)

03:35 م السبت 19 يوليو 2025
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    تورتة الاحتفال
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    ترحيب بالضيوف
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    جانب من مشاركة الاصدقاء
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    حلوى الفرحة بكفتة
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    خلال المصافحة
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    خلال تقطيع التورتة
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    خلال وجوده بالممر الشرفي
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    صورة جماعية للاصدقاء مع كفتة
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    فرحة الاطفال
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    فرحة الاهالي بكفتة
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    كبار وصغار في فرحة كفتة
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    كفتة مع صديقه
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    مشاركة الاطفال
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    مشاركة الجميع فرحة كفتة
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    مصافحة الاصدقاء
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    الكبار والصغار في حفل كفتة
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    مصافحة المحتفلين
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    جانب من الحفل
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    ممر شرفي لكفتة
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    ومع صديق آخر
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    مصافحة كفتة
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    مصافحة الجد
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفل أهالي قرية أبو زيادة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، مساء الجمعة، بواحد من أبرز أبنائها، اللاعب أحمد إسماعيل الشهير بـ"كفتة"، بعد إعلان انضمامه رسميًا إلى صفوف نادي إنبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وحمل الاحتفال الشعبي البسيط طابع القرية الحميمي، حيث تزيّن المكان بالبالونات والحلوى، وتجمّع العشرات من شباب القرية في ممر شرفي لاستقبال "كفتة" وسط تصفيق حار وترحيب كبير، تعبيرًا عن فخرهم بإنجازه الكروي اللافت.

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، عبّر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والملقب بـ"صانع البهجة" في مركز صانع الألعاب، عن سعادته الغامرة بهذا الاستقبال، مؤكدًا أنه حافز قوي لبذل أقصى ما لديه في رحلته الجديدة مع نادي إنبي، أحد أبرز الأندية في الدوري المصري.

وكان "كفتة" قد تألق خلال الموسم الماضي بقميص نادي كهرباء الإسماعيلية، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 10 أهداف، وقاد فريقه للصعود التاريخي إلى الدوري الممتاز.

ونجحت إدارة إنبي في ضمه مقابل 5 ملايين جنيه، مع بند يمنح ناديه السابق 20% من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا.

القرية الصغيرة التي أنجبت موهبة كبيرة، بدت وكأنها تحتفل بابنها كمن يحقق حلمًا جماعيًا، وسط تأكيدات من الأهالي أن "كفتة" مثال يُحتذى للشباب الطامح في تحقيق النجاح بعزيمة واجتهاد.

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كفر الشيخ أحمد إسماعيل نادي إنبي
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