أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل مستشفى أسيوط الجامعي، اليوم السبت، المواطن نصر محمد علي، والد الأطفال الخمسة الذين لقوا مصرعهم في واقعة مأساوية شهدتها قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكشف مصدر طبي بالمستشفى أن نصر محمد وصل برفقة زوجته وشقيقته، حيث خضعوا جميعًا لسلسلة من التحاليل والفحوصات الدقيقة، والتي تم إرسال عينات منها إلى معامل وزارة الصحة لتحديد الأسباب المحتملة للحالة المرضية وتشخيصها بدقة.

وأكد المصدر أن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، يتابعان الحالة عن كثب، ووجها بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية للأسرة، بما في ذلك إجراء كافة الفحوصات والإشاعات اللازمة.

من جانبه، قال علي محمد، عم الأطفال المتوفين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن شقيقه نُقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي بعد تحويله من المنيا، مشيدًا بحسن الاستقبال والرعاية الطبية التي تلقوها فور وصولهم.

وأضاف أن الطفلة "فرحة"، الناجية الوحيدة من بين الأشقاء الستة، لا تزال تتلقى العلاج، بينما لا تزال أسباب الوفاة الغامضة محل تحقيق، مشيرًا إلى أن شقيقه نصر يرقد حاليًا في العناية المركزة لإجراء المزيد من الفحوصات.

وأوضح أن الأسرة تعيش حالة من الحيرة والصدمة، في ظل غموض الأسباب التي أدت إلى وفاة الأطفال الخمسة وإصابة الطفلة السادسة، مؤكدًا أن الزيارات ممنوعة حاليًا، وأن وزارة الصحة تتولى التحقيقات الطبية والفنية في الواقعة.

وأشار إلى أن النيابة العامة استمعت لأقواله فور وصوله إلى محافظة أسيوط، حيث أكد أنه يقيم في منزل منفصل عن منزل شقيقه المتوفى أطفاله.