حملات مكثفة بالبحيرة.. غلق عيادات غير مرخصة وضبط منتحل صفة طبيب

البحيرة - أحمد نصرة:



نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، اليوم السبت، حملات تفتيشية مكثفة المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية.



أسفرت الحملات عن إغلاق 47 منشأة مخالفة، بينها 15 منشأة تدار دون ترخيص أو غير ملتزمة باشتراطات التشغيل، بالإضافة إلى إصدار 32 قرار غلق للتنفيذ، وتوجيه 24 إنذارًا لمنشآت بها سلبيات غير جسيمة لتصويب أوضاعها.



كما جرى فحص 8 شكاوى مقدمة من المواطنين، والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن تحرير محضري فض أختام، ومحضر تحريز أدوية، ومحضر ضد شخص انتحل صفة طبيب.







