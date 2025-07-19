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"ملحقش يعرف النتيجة".. وفاة طالب ثانوية عامة بأزمة قلبية في سوهاج

01:51 م السبت 19 يوليه 2025

وفاة طالب ثانوية عامة بأزمة قلبية في سوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة طما شمالي محافظة سوهاج، وفاة عبد العاطي زكريا عبدالعاطي، الطالب بالصف الثالث الثانوي العام، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وكانت أسرة الطالب قد فوجئت بتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، ليتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى طما المركزي، إلا أنه وصل جثة هامدة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي وزملائه.

وتبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة، ولم تفلح محاولات إنقاذه.

وتحولت انتظار النتيجة في منزل الطالب إلى مأتم، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له، والصبر لأسرته.

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