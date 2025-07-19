القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وقّعت جامعة بنها اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة لويفيل الأمريكية بولاية كنتاكي، بهدف إنشاء مسار مشترك للحصول على درجة الماجستير في العلوم الهندسية.

أتى ذلك خلال زيارة رسمية للدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، ضمن وفد يضم عددًا من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية.

وجرى التوقيع بحضور البروفيسور كاثرين كاردريللي، الرئيس الأكاديمي المؤقت لجامعة لويفيل، والبروفيسور إيمانويل كولينز، عميد كلية الهندسة، وعدد من قيادات الجامعة الأمريكية، ووفد الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور الجيزاوي، أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية جامعة بنها للانفتاح الأكاديمي وتعزيز التعاون الدولي في التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تطوير برامج دراسات عليا مشتركة، ودعم البحث العلمي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات الدولية.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن البرنامج الجديد يتيح للطالب استكمال 6 ساعات معتمدة في جامعة بنها، و24 ساعة في جامعة لويفيل، بما يؤهله لنيل درجة الماجستير في تخصصات متعددة بالعلوم الهندسية، وفق نظام أكاديمي مرن ومعتمد دوليًا، دون أن يُعد برنامجًا مزدوجًا.

وشهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع الاتفاقية عبر تقنية الفيديو، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم التعليم الجامعي المصري، وتُعزز من قدرة الجامعات على إعداد كوادر تنافس عالميًا.

وأوضح الوزير أن التعاون مع الجامعات العالمية الكبرى، مثل لويفيل، يُسهم في بناء منظومة تعليمية حديثة تواكب المتغيرات، وتدعم استراتيجية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.