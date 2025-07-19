بتكلفة 150 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد محطة صرف صحي بقرية بردنوها

المنيا - جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بقرية بردنوها التابعة لمركز مطاي، أحد أهم المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، وتستهدف خدمة ما يقرب من 30 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، خاصة مشروعات الصرف الصحي، لضمان سرعة الانتهاء منها وتشغيلها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أوضح خلاله أن معدلات التنفيذ وصلت إلى 95%، حيث جرى الانتهاء من إنشاء المحطة الرئيسية، ومدّ الشبكات بطول 18 كيلومترًا، كما وصلت نسبة التوصيل إلى 96%، والتسليك إلى 85%.

وأشار "يحيى" إلى أن المحطة بدأت التشغيل الجزئي بالفعل، لتقديم الخدمة تدريجيًا لحين استكمال توصيل الشبكات والوصلات المنزلية بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

رافق المحافظ في جولته كل من هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث شدد على سرعة الإنجاز وتذليل أي معوقات تعوق دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن.