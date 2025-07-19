تموين بني سويف: ضبط مصنع غير مرخص يعيد تدوير زيوت الطعام المستعملة

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت مديرية تموين بني سويف، من ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة، اليوم السبت، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

كانت معلومات قد وردت إلى المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، بوجود مصنع غير مرخص يعيد تدوير زيوت الطعام المستعملة، بمركز الفشن فوجه بسرعة التحقق من البلاغ.

انتقل فريق من المفتشين التموينيين إلى مقر البلاغ، بالتعاون مع مديرية الصحة ومباحث التموين، وتبين أن المصنع غير مرخص، ولا يمتلك سجل تجاري أو علامة تجارية مسجلة، ويعيد تدوير زيوت الطعام المستعملة بغرض إعادة استخدامها.

جرى التحفظ على محتويات المصنع من أدوات التشغيل، و طن من الزيوت المعاد تدويرها قبل طرحها في الأسواق، وتحرر محضر بالواقعة.