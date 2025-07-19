جريمة في وضح النهار.. مقتل شاب بطعنة خنجر بشارع سياحي ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

في شارع طرح البحر السياحي الشهير، بمحافظة بورسعيد، كان الجميع يستمتع بالإجازة الصيفية بالمتنزهات والكافيهات والمطاعم المتواجدة على جانبي الشارع وأصوات الأغاني والموسيقى وصيحات البهجة والفرح تنطلق من كل مكان.

فجأة تحولت الضحكات إلى صراخ، وغطت صيحات النجدة على أصوات الأغاني، وتوجهت الأنظار نحو شاب مُلقى على أحد جانبي الشارع غارقًا في دمائه بعدما سدد له آخر طعنة غادرة بخنجر ولاذا بالفرار.

ونُقل الشاب عادل أشرف إلى مستشفى السلام بورسعيد في حالة حرجة مصابًا بقطع في الكبد والرئة والحجاب الحاجز، إلى جانب نزيف داخلي حاد وفقدان للوعي.

وبذلت الأطقم الطبية مجهودًا كبيرًا لإنقاذ حياته، مُحاطين بدعوات أسرته وأصدقائه الذين توافدوا على المستشفى، وجرى إجراء جراحة عاجلة له، ونقله على جهاز التنفس الصناعي، وتم نقل أكثر من 10 أكياس دم، إلا أن حالته تدهورت رغم محاولات الأطباء لإنقاذه، وأُُعلن عن وفاته صباح اليوم.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلاف قديم بين المجني عليه والمتهم "م.م.أ"، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة، وأحبطت محاولته الهرب.

تحرر محضر بالواقعة وجاري التحري عن الدوافع والملابسات النهائية للواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.