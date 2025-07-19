كارثة صحية في قويسنا.. ضبط كيان مخالف يصنع بطاطس بزيوت فاسدة - صور

المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، من ضبط كيان غير مرخص وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي، تخصّص في إنتاج "البطاطس نصف المقلية" باستخدام زيوت منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز قويسنا.

قاد الحملة العقيد أحمد أبو السعود، رئيس مباحث التموين بالمنوفية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط خط إنتاج كامل داخل الوحدة المخالفة، إلى جانب 10 أطنان من المواد الغذائية، و12 جركن زيت منتهي الصلاحية، و7700 كيس بلاستيكي وكرتونة فارغة تستخدم في التعبئة، مدوّن عليها بيانات وهمية، و500 لتر من السولار المدعم.

وتم التحفظ على كافة المضبوطات، فيما تقرر انتداب لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإعداد تقرير فني شامل، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة إحكام الرقابة الميدانية على الأسواق، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين، مع التأكيد على أهمية التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين وتشديد الرقابة على السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك.