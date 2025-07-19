مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بمطروح

كتب - محمد البدري:

شهد طريق سيوة – مرسى مطروح صباح اليوم حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، إثر تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى للنقل الثقيل "تريلا" عند الكيلو 100.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرت أعمال الفحص والمعاينة الأولية.

وأسفرت المعاينة عن مصرع 4 مواطنين في موقع الحادث، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح متفرقة، فيما أودعت الجثامين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.