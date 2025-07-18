هكذا أنقذ فريق طبي حياة طفل حديث الولادة بمستشفى القناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



نجح فريق طبي بمستشفى القناطر الخيرية في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني من انسداد خلقي بالاثني عشر .



وأوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية، أن الجراحة تعد واحدة من أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيدًا، إذ جرى إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، كان يعاني من انسداد خلقي بالإثني عشر، وهي حالة نادرة تُعد من الطوارئ الجراحية التي تهدد حياة الطفل إذا لم يتم التدخل السريع.



وأوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية، أن الجراحة تعد واحدة من أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيدًا، إذ جرى إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، كان يعاني من انسداد خلقي بالإثني عشر، وهي حالة نادرة تُعد من الطوارئ الجراحية التي تهدد حياة الطفل إذا لم يتم التدخل السريع.



وأشار البيان إلى أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها داخل المستشفى، وتمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الجراحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، وتؤكد قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة عالية رغم التحديات.