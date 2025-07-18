قرار جديد للنيابة العامة بقنا في واقعة مقتل ممرضة خلال مشاجرة مع زوجها

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أمرت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمود الغرباوي مدير النيابة العامة لبندر قنا، بندب الطبيب الشرعي لفحص جثة سيدة ممرضة لقيت مصرعها إثر التعدي عليها بالضرب والخنق على يد زوجها في منطقة الشئون التابعة لدائرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة إثر التعدي عليها بالضرب داخل منزلها في منطقة الشئون بدائرة البندر.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، تعمل ممرضة، والمتهم في قتلها زوجها يبلغ من العمر 40 عامًا، قتل زوجته إثر التعدي عليها بالضرب والخنق في منطقة الشئون بندر قنا.

وجرى ضبط المتهم وإيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة كاملة.