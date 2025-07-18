العثور على جثمان شاب غرق ببحر شبين في المحلة بعد 5 أيام من البحث

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من انتشال جثمان شاب مريض نفسي، بعد 5 أيام من غرقه في مياه بحر شبين أمام قرية شبرا ملكان.

وكانت قوات الإنقاذ النهري عثرت على الشاب، عالقًا بالقرب من قرية كفر الصارم بمركز سمنود، بعد جهود مكثفة بمساعدة الأهالي.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بغرق شاب يُدعى "أحمد. ال"، يعاني من اضطرابات نفسية، بعدما ألقى بنفسه في مياه البحر بقرية شبرا ملكان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

على الفور، تم الدفع بفريق من الإنقاذ النهري، وقوة من المباحث الجنائية، حيث استمرت عمليات البحث لعدة أيام، حتى تم العثور على الجثمان وانتشاله، ونقله إلى مشرحة المستشفى العام.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية ببيان ملابسات الحادث، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.