إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025 بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 بنظام الفردي، عن دائرة محافظة الإسماعيلية، وذلك تحت إشراف قضائي من محكمة الإسماعيلية الابتدائية.

وضمت القائمة النهائية 12 مرشحًا، بينهم عدد من الوجوه المعروفة حزبيًا ومستقلين، يمثلون أطيافًا سياسية متنوعة، حيث يخوض المنافسة مرشحون عن أحزاب "حماة الوطن"، و"المؤتمر"، و"الحرية المصري"، و"حقوق الإنسان والمواطنة"، و"مصر المستقبل"، و"إرادة جيل"، إلى جانب عدد من المرشحين المستقلين.

وحصل موقع "مصراوي" على أسماء المرشحين، وهم كالتالي:

- مجدي سعد علي زايد، الشهير بـ"مجدي زايد"، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز الماسة.

- علي سعيد شعيب عبد الله، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز السيف.

- مجدي عاشور أمير محمد، الشهير بـ"الشيخ مجدي"، مرشح مستقل، رمز الكف.

- سهير حازم مأمون فودة، الشهيرة بـ"سهير فودة"، مرشحة عن حزب الشعب الديمقراطي، رمز المدفع.

- أحمد حسن شحاتة محمد سعد الدين، الشهير بـ"أحمد حسن"، مرشح عن حزب مصر بلدي، رمز الجبل.

- أحمد صالح إبراهيم العايدي، الشهير بـ"أحمد العايدي"، مرشح عن حزب الوعي، رمز ساعة الحائط.

- محمد غنّام أحمد عمر، الشهير بـ"محمد غنّام"، مرشح مستقل، رمز الشمعة.

- منار خالد محمود أحمد، الشهيرة بـ"منار الجندي"، مرشحة عن حزب صوت الشعب، رمز السهم.

- إلهام السيد منصور نافع، الشهيرة بـ"إلهام نافع"، مرشحة عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، رمز الشجرة.

- نصار حسن إبراهيم محمد، الشهير بـ"العمدة نصار أبو حسن"، مرشح عن حزب أبناء مصر، رمز غصن الزيتون.

- رمضان إمام علي غنيم، الشهير بـ"رمضان إمام"، مرشح مستقل، رمز قلم الحبر.

- طاهر سليم محمد سالم، الشهير بـ"طاهر سليم"، مرشح مستقل، رمز بندقية الصيد.

وتشهد الدائرة منافسة قوية في ظل التعدد الحزبي وتنوع الخلفيات المهنية والسياسية للمرشحين، الأمر الذي يعكس اهتمامًا واسعًا من مختلف التيارات بخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ومن المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقبلة الجدول الزمني النهائي للعملية الانتخابية، والذي سيتضمن مواعيد بدء فترة الدعاية، وفترة الصمت الانتخابي، ويوم التصويت.