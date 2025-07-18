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النيران تلتهم منزلًا في قرية سبك الضحاك بالمنوفية (صور)

04:26 م الجمعة 18 يوليو 2025
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المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الجمعة، اندلاع حريق هائل في أحد المنازل الواقعة على أطراف القرية، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، ودفع الأهالي للإبلاغ الفوري عن الواقعة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء تمكنتا من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وانتقل محمد عزت، نائب رئيس مركز ومدينة الباجور لشؤون القرى، لمتابعة جهود الإطفاء والإشراف على تأمين موقع الحريق.

وأكد شهود عيان أن الحريق تسبب في التهام معظم محتويات المنزل، بينما لم تُسجل أي إصابات بشرية، إذ جرى إخلاء المنزل قبل وصول النيران إلى السكان.

وتواجدت سيارة إسعاف تحسبًا لأي طارئ، إلى جانب رجال الشرطة الذين بدأوا في المعاينة ومناقشة أصحاب المنزل للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، مع تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق.

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حريق منزل قرية سبك الضحاك المنوفية
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