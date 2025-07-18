النار التهمت كل شيء.. مصرع عامل في حريق بـ3 مطاعم بالخصوص (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي عامل مصرعه متأثرًا بإصابته في حريق اندلع، اليوم الجمعة، داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل عدد من المحلات أسفل عقار سكني بجوار موقف الأتوبيس بشارع فاطمة الزهراء في دائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الإدارة بنشوب حريق بعدد من المحلات، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء بقيادة الرائد مدحت ممدوح، والرائد محسن شاهين، والنقيب حمادة خيري، والنقيب عدنان سمير، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء و2 خزان استراتيجي.

وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق بالكامل، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في 3 محلات أسفل عقار سكني، وامتد إلى إحدى الشقق بالطابق الثاني، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين الذي تُوفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.