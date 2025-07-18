مصرع طالبة غرقًا في ترعة بقرية النجمة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الجمعة، غرقًا بقرية النجمة، بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ بمصرع طالبة، ادعاء غرق، بقرية النجمة بمركز أبوتشت.

وأسفر ذلك عن مصرع "ي.ع.ع" 15 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.