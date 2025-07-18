بالأسماء.. إصابة 21 شخصًا بينهم أطفال في حادث انقلاب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 21 شخصًا، بينهم عدد كبير من الأطفال، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب ميكروباص على وصلة أبو سلطان أسفل كوبري 30 يونيو، في الاتجاه المؤدي إلى طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي.

كانت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا مبدئيًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه عدة سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث وصلت أول وحدة في غضون دقائق، وبدأت الفرق الطبية التعامل مع المصابين ميدانيًا.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 راكبًا، تم نقل 14 منهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، بينما تلقى 7 مصابين الإسعافات الأولية في مكان الحادث ورفضوا النقل.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة وكسور بسيطة، وكان من بين المصابين كل من:

مروة سليمان حسن، 20 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمة بالسويس.

إيمان سليمان حسن، 22 سنة، كدمات وسحجات بالجسم.

كريم أحمد محمد عبد السلام، 3 سنوات، كدمات وسحجات.

محمد أحمد محمد عبد السلام، 5 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم بالسويس.

محمد جمال عبد الحميد، 40 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم بالشرقية.

محمد عبد الباسط أحمد، 38 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم بالشرقية.

محمود عزيز الدين إبراهيم، 50 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم بالشرقية.

غادة عبد الحميد محمد، 35 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمة بالسويس.

كما أُصيب أيضًا:

كريم يحيى سمير، 12 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم بالسويس.

سمر يحيى سمير، 11 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمة بالسويس.

هناء محمد محمد الهادي، 38 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمة بالشرقية.

ياسين صالح السيد، 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم بالشرقية.

زين صالح السيد، 5 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم بالشرقية.

سيف صالح السيد، عمره شهور، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم بالشرقية.

أسماء السيد أحمد، 32 سنة، كدمات بالركبة اليسرى، مقيمة بالشرقية.

علي مصطفى علي، 10 سنوات، سحجات بالجسم، مقيم بالشرقية.

أنس مصطفى علي، 4 سنوات، سحجات بالجسم، مقيم بالشرقية.

كريم مصطفى علي، عامان، سحجات بالجسم، مقيم بالشرقية.

السيد إسماعيل هاشم، 47 سنة، سحجات بالجسم، مقيم بالسويس.

ميرفت رجب أحمد، 48 سنة، سحجات بالجسم، مقيمة بالسويس.

أسيل أحمد إبراهيم، 21 سنة، سحجات بالجسم، مقيمة بالسويس.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، بالتوازي مع جهود الأجهزة الأمنية في تأمين الموقع ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

ووجهت الجهات المعنية تحذيرات متكررة بضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق السريعة، خاصة في فترات الذروة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.