الدقهلية - رامي محمود:

خطوة جديدة على طريق تدويل التعليم الجامعي شهدتها جامعة المنصورة، بعد توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة مانشستر البريطانية، لتنفيذ برنامج بكالوريوس مشترك في الصيدلة الإكلينيكية "فارم دي المنصورة – مانشستر"، اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، في إطار تعزيز الشراكات التعليمية الدولية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر جامعة مانشستر، بحضور وفد رفيع من جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منال عيد، عميدة كلية الصيدلة، التي وقعت الاتفاقية عن الجانب المصري، فيما وقع عن جامعة مانشستر البروفيسور آشلي بلوم، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب والعلوم الصحية.

ويُعد البرنامج الجديد امتدادًا للتعاون الناجح بين الجامعتين في برنامجي الطب وطب الأسنان، ويهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين دوليًا في مجال الصيدلة الإكلينيكية، من خلال مناهج حديثة ومعايير تعليمية بريطانية، بما يُعزز تنافسيتهم في سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن الاتفاقية تُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تدويل التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم العالي، مشددًا على أن البرنامج الجديد يُعزز مكانة الجامعة على خريطة التعليم الدولي.

وأوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن الشراكة تمثل نقلة نوعية في إعداد كوادر صيدلانية متميزة، وتسهم في تطوير المحتوى الأكاديمي وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما عبّرت الدكتورة منال عيد عن اعتزازها بإبرام الاتفاقية، مؤكدة أنها ستُحدث طفرة في برامج الصيدلة الإكلينيكية، وتوفر فرصًا أكبر للتدريب العملي والبحث العلمي المشترك.

وعلى هامش التوقيع، عقد وفد جامعة المنصورة لقاءات مع مسؤولي العلاقات الدولية في كليات العلوم والهندسة والعلوم الإنسانية بجامعة مانشستر، لبحث توسيع التعاون المستقبلي.

يُشار إلى أن الاتفاقية هي الثالثة بين الجامعتين، بعد برامج ناجحة في الطب وطب الأسنان، مما يرسخ نموذج الشراكات الدولية الفاعلة في تطوير التعليم الجامعي في مصر.