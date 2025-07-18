بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الدائري بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، بعد نزلة أم بيومي في اتجاه السلام – بهتيم بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابات متنوعة بين كدمات وسحجات وكسور، دون وقوع وفيات.

وكانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

قائمة المصابين تضمنت:

هويدا سليم حسين – سحجات وكدمات متفرقة.

وليد يحيى كامل – تهتك بالذراع الأيمن.

كريم بسام عبد الناظر – 11 سنة – كسر بالذراع الأيمن.

عدي سليم ناصر – لا توجد إصابات ظاهرة.

أرزاق عبد الناصر عبد الرحيم – كدمات وتهتك بالذراع.

علي فهمي منصور – كدمات وسحجات.

حسنية علي عبد الرسول عبد الغني – 24 سنة – كدمات بالجسم.

ناصر عبد الرحيم عبد الناصر – كدمات بالبطن وجرح قطعي بالركبة اليمنى.

مردم عبد الناصر عبد الرحيم – اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

حنين عبد الناصر عبد الرحيم – كدمات وسحجات.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، لمعرفة أسبابه ومدى التزام قائد السيارة بقواعد المرور، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.