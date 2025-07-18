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السيطرة على حريق مطعم أسفل عقار سكني بالخصوص

02:54 م الجمعة 18 يوليه 2025

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق اندلع داخل مطعم بشارع فاطمة الزهراء بمنطقة الخصوص، دون وقوع إصابات بشرية، رغم امتداد النيران إلى طابق علوي بمنزل مجاور.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في مطعم أسفل عقار مكوَّن من 6 طوابق، بجوار موقف الأتوبيس في منطقة الخصوص، وامتداد النيران إلى الطابق الثاني من منزل مجاور مكون من 5 طوابق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع تفاقم الأضرار، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء نجحتا في السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تلفيات مادية في المطعم والمنزل المجاور، بينما لم يُسجل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح. وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

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حريق مطعم عقار سكني الخصوص قوات الحماية المدنية محافظة القليوبية
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