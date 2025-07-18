وزير الأوقاف يؤم المصلين بمسجد الدسوقي في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في أجواء روحانية مميزة، قاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، جموع المصلين في أداء الصلاة الإبراهيمية بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير ساحة المسجد.

شارك في الصلاة كل من الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وسط حضور واسع من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت المناسبة حضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، ومسؤولي جهاز التنسيق الحضاري، وقيادات مديرية الأوقاف.

وكان الدكتور أسامة الأزهري افتتح رسميًا المرحلة الأولى من مشروع تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي، والذي يُنفذ تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري، وبالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ويهدف إلى تعزيز الطابع الجمالي والروحي للمنطقة، وتنشيط السياحة الدينية في المدينة.

ويأتي هذا الحدث في إطار خطة الدولة للاهتمام بالمزارات الدينية وتطويرها، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للمصلين والزائرين، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لرواد المسجد.