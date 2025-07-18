الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، فعاليات الأسبوع الرابع من مبادرة “أسماك البلد لأهل البلد”، بالتزامن مع انطلاق النسخة الحادية عشرة من سوق اليوم الواحد، الذي يُقام هذا الأسبوع بمدينة فايد، إحدى المدن الساحلية المُطلة على قناة السويس.

وشهدت الفعاليات إقبالًا جماهيريًا واسعًا، وسط استعدادات مكثفة وتنسيق شامل بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، استمرارًا لسلسلة النجاحات التي حققتها المبادرة خلال الأسابيع الماضية في قلب مدينة الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته بالسوق أن المبادرة تمثل واحدة من أهم أدوات التدخل السريع لدعم المواطنين، من خلال توفير الأسماك الطازجة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة مضمونة، مشيرًا إلى أن إقامة سوق اليوم الواحد بالتوازي مع المبادرة في فايد جاء استجابة فورية لمطالب الأهالي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن السوق يضم تشكيلة واسعة من السلع الأساسية، والخضروات، والفواكه، إضافة إلى أصناف متعددة من الأسماك المحلية مثل البُلطي، الدبارة، الجمبري، والكابوريا، بأسعار تقل بنحو 30% عن السوق الحر، ما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على منتجات غذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأشاد اللواء أكرم جلال بالدور الوطني للتجار والمزارعين المشاركين في السوق، مثمنًا تعاونهم مع أجهزة الدولة التنفيذية، ومؤكدًا أن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بتضافر جهود جميع الأطراف، من أجل خدمة المواطن وتقديم نموذج يُحتذى به في العمل الجماعي لخدمة المجتمع.

وتولت تنظيم المبادرة مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومديرية الطب البيطري، ومجالس مدينتي فايد والقنطرة، التي ساهمت عبر مزارعها السمكية في دعم السوق بكميات وفيرة من الأسماك لهذا الأسبوع.

وأكدت شيماء عمر، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن المبادرة تعكس التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، وتُنفذ وفقًا لتوجيهات وزارة التموين ومحافظ الإسماعيلية بنشر أسواق اليوم الواحد في كافة المراكز، مؤكدة مشاركة عدد من كبار تجار الجملة وتجار الأسماك والسلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مدروسة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

كما أشار المهندس أحمد النبوي، مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى أن أصحاب المزارع السمكية بادروا بالمشاركة الفعالة في المبادرة، حيث تم طرح نحو طن من سمك البُلطي بأسعار تراوحت بين 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى كميات أخرى من المنتجات البحرية المتنوعة.

وأكد الدكتور هاني عبد الخالق، مدير عام الطب البيطري، أن جميع الأسماك المعروضة خضعت للكشف الطبي لضمان جودتها وسلامتها، كما تم نقلها من المزارع إلى السوق عبر سيارات تابعة للطب البيطري، تحت إشراف كامل من مديرية التموين.

في السياق ذاته، أوضح محمد علي، رئيس مركز ومدينة فايد، أن اختيار شاطئ البحيرات المُرة لإقامة المبادرة والسوق جاء ليعكس الطابع السياحي للمدينة التي تستقبل المصطافين يوميًا خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن السوق يُعد خدمة مجتمعية واقتصادية لكل من أهالي المدينة والزوار.

واختتم محافظ الإسماعيلية تصريحاته مؤكدًا أن المواطن هو الهدف الأول لكل جهد يُبذل، وأن المحافظة ستواصل تبني المبادرات التي تُخفف الأعباء، وتدعم المنتج المحلي، وتحفز حركة السوق والتجارة، بما يُحقق التوازن ويضمن العدالة الاجتماعية في توزيع السلع والخدمات.