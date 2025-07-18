الأوقاف والمفتي يفتتحان المرحلة الأولى لتطوير مسجد الدسوقي (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق، اليوم الجمعة، افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير ساحة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، أحد أهم المزارات الدينية في محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وسط أجواء روحانية ومشاركة جماهيرية كبيرة.

وأتى الافتتاح بحضور كل من: اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب مسؤولي جهاز التنسيق الحضاري، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن أعمال المرحلة الأولى استمرت قرابة عام ونصف، وشملت تطوير ساحة المسجد الرئيسية ضمن مشروع شامل يستهدف تجديد الميدان الإبراهيمي بالكامل على ثلاث مراحل، بإشراف جهاز التنسيق الحضاري وبالتعاون مع المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن المشروع يأتي ضمن خطة تطوير شاملة لتنشيط السياحة الدينية وإبراز الوجه الحضاري للمدينة، مؤكدًا أن ساحة المسجد الإبراهيمي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع، وتم تطويرها بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه.

وشملت الأعمال رفع كفاءة الساحة، وتجهيز أماكن انتظار للسيارات، وتطوير الحديقة المحيطة بالمسجد، بما يعزز من الطاقة الاستيعابية للمصلين والزوار، ويحسن المشهد البصري العام.

سبق الافتتاح عدد من الفعاليات الدينية، شملت مقرأة للأئمة، وتلاوة سورة الكهف، والصلاة الإبراهيمية، إلى جانب برنامج ترفيهي للأطفال ضمن أنشطة البرنامج الصيفي للمساجد. فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد فكيه سهيل، إمام المسجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن أعمال التطوير تراعي الطابع الديني والتاريخي للمكان، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية لميدان إبراهيم الدسوقي، ويعكس اهتمام الدولة بتطوير المزارات الدينية كجزء من الهوية الثقافية والحضارية لمصر.