"في قبضة العدالة".. القبض على المتهم بخنق زوجته حتى الموت بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا القبض على زوج متهم بقتل زوجته خنقًا وضربًا داخل منزلهما في منطقة الشئون التابعة لدائرة بندر قنا، وذلك بعد ساعات من ارتكاب الجريمة التي هزت الشارع القنائي.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة قنا بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة المبدئية عن وجود شبهة جنائية.

وأوضحت التحريات أن الزوج البالغ من العمر 40 عامًا هو مرتكب الجريمة، بعدما أقدم على الاعتداء على زوجته بالضرب ثم خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، إثر خلافات أسرية لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها حتى الآن.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بضبط المتهم الذي تم القبض عليه بالفعل، تمهيدًا لمساءلته قانونيًا.

وكلفت النيابة وحدة مباحث قسم قنا بمواصلة التحريات لكشف الملابسات الكاملة للجريمة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وأفراد أسرة المجني عليها.