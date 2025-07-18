جريمة أسرية تهز قنا.. مقتل سيدة خنقًا على يد زوجها في مشاجرة منزلية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت منطقة الشئون التابعة لدائرة بندر قنا، اليوم الجمعة، جريمة مأساوية راحت ضحيتها سيدة في العقد الثالث من عمرها، وذلك إثر قيام زوجها بخنقها خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل منزلهما، بحسب التحريات الأولية.

وتلقى قسم شرطة قنا، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن الضحية تبلغ من العمر 34 عامًا، وعليها آثار خنق وتعدٍ بالضرب، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الزوج هو المشتبه الرئيسي في ارتكاب الواقعة، وقد تم التحفظ عليه وجارٍ استجوابه لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قنا العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة مباحث قسم قنا بتكثيف التحريات لكشف أسباب ودوافع الجريمة، والاستماع لأقوال شهود العيان وأفراد الأسرة.

وحُرر محضر بالواقعة، فيما تتواصل الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.