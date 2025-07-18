حبس 7 متهمين في مشاجرة مسلحة تسببت في حريق منزلين بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، بحبس 7 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية مشاجرة مسلحة اندلعت بين عائلتين بشارع الأربعين في مدينة قنا، وأسفرت عن اندلاع حريق داخل منزلين دون وقوع إصابات بشرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية والبيضاء بين طرفين بمنطقة شارع الأربعين في دائرة بندر قنا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 7 من المتورطين في الأحداث. وكشفت المعاينة الأولية أن المشاجرة أدت إلى اشتعال النيران بمنزلين متجاورين، دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهمين مع تكليف وحدة المباحث بسرعة التحري عن أسباب المشاجرة وكشف ملابساتها ودوافعها.