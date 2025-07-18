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"المروحة وقعت مولعة".. السيطرة على حريق بعيادة أطفال في السويس

12:02 م الجمعة 18 يوليو 2025

المروحة وقعت مولعة.. السيطرة على حريق بعيادة أطفال

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السويس - حسام الدين أحمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع فجأة داخل عيادة أطفال بأحد العقارات السكنية في شارع سعد زغلول، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، يفيد بتصاعد أدخنة سوداء من نافذة شقة بالدور الرابع، في عقار مجاور للبنك الأهلي، وسط حي السويس. وعلى الفور، وجه مدير الحماية المدنية سيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الشقة المحترقة تستخدم كـ عيادة أطفال، وأن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي سببه تشغيل مروحة سقف لعدة أيام دون توقف، مما أدى إلى ارتفاع حرارة الموتور وسقوط المروحة وهي مشتعلة على سرير الكشف، ما تسبب في اشتعال النيران التي امتدت إلى وحدة التكييف الداخلية.

وبفضل التدخل السريع لقوات الإطفاء، تمت محاصرة النيران قبل أن تنتشر إلى باقي غرف العيادة أو الوحدات السكنية المجاورة، وتم تأمين موقع الحريق بالكامل.

وانتقلت قوة من قسم شرطة السويس إلى المكان، وجرى تحرير محضر بالواقعة، كما جرى إبلاغ الطبيب صاحب العيادة للحضور واستكمال الإجراءات القانونية.

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السويس حريق داخل عيادة أطفال سعد زغلول قوات الحماية المدنية قسم شرطة السويس
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