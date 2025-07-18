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بينهم أطفال.. إصابة 21 شخصًا في حادث انقلاب على صحراوي الإسماعيلية

12:00 م الجمعة 18 يوليه 2025

حادث انقلاب ميكروباص

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 21 شخصًا، بينهم عدد كبير من الأطفال، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب ميكروباص على وصلة أبو سلطان أسفل كوبري 30 يونيو في الاتجاه المؤدي إلى طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا مبدئيًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص في الموقع المذكور، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا، وجرى نقل 14 منهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأوضحت الفرق الطبية أن أغلب الحالات من الأطفال، وتنوعت إصاباتهم بين الدرجة الثانية والثالثة. فيما رفض 7 مصابين آخرين النقل إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية في موقع الحادث.

وتقوم حاليًا الجهات المعنية بحصر بيانات المصابين واستكمال الفحوصات اللازمة، بينما تباشر النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وتواصل الأجهزة الأمنية تأمين الموقع ورفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور في المنطقة، وسط تحذيرات متجددة من خطورة السرعة الزائدة وضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق السريعة.

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